Pedro marcou o segundo gol do Flamengo contra o Fluminense pela semifinal do CariocaAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 10/03/2024 13:25

se tornou o maior artilheiro do novo Maracanã, isoladamente, com 78 gols — cinco deles só neste início de 2024. Após a partida, o camisa 9 creditou seu bom início de ano à consistência apresentada pelo time de Tite nos primeiros jogos da temporada. Rio - O último sábado (9) foi especial para Pedro. Além de marcar e ajudar o Flamengo a superar o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã , o atacante ultrapassou seu companheiro Gabigol e— cinco deles só neste início de 2024. Após a partida,nos primeiros jogos da temporada.

"Estamos tendo um equilíbrio muito grande durante os jogos, tanto defensiva quanto ofensivamente. Os números falam por si. Dificilmente tomamos gol, isso é muito importante para termos consistência. Falo sobre isso porque são os 10 marcando, não só a zaga. E hoje mostramos isso marcando o time do Fluminense, que não é fácil. Tivemos um ótimo jogo defensivo, como nas outras partidas, e ofensivamente também, mantendo esse equilíbrio de criar oportunidades de gols", afirmou Pedro.

"Nós criamos oportunidades de gols, claro que não vamos fazer todas. A gente busca a excelência. A cobrança é normal de um jogador que tem que buscar ter êxito no ataque. Vem sendo um grande ano. É continuar na evolução individualmente e coletivamente para a gente ter um grande ano e com títulos. É isso que a gente quer", completou.

Apesar da vantagem de 2 a 0, o atacante do Flamengo sabe que é preciso cautela para o jogo da volta. No ano passado, o time venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, também contra o Fluminense, pelo mesmo placar, mas ficou com o vice ao ser derrotado por 4 a 1 no jogo de volta.

"Serve de lição (virada do Fluminense em 2023), mas sabemos que estamos em um novo momento. Sabemos que não tem nada ganho e será um novo jogo. Temos que entrar com o mesmo foco e a mesma concentração", finalizou.

Como foi campeão da Taça Guanabara, o Flamengo pode até perder por até dois gols de diferença no segundo jogo que se garante na final do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro volta a enfrentar o Fluminense no próximo sábado (16), às 21h, novamente no Maracanã.