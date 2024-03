Arrascaeta deu assistência para Pedro marcar o segundo gol do Flamengo contra o Fluminense - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/03/2024 23:57 | Atualizado 10/03/2024 00:43

Rio - O Flamengo encaminhou a vaga na final do Campeonato Carioca pelo sexto ano consecutivo. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 2 a 0, neste sábado (9), no Maracanã, pelo jogo de ida, e pode perder até por dois gols ou empatar para chegar na decisão. Apesar da vantagem, o meia Arrascaeta manteve os pés no chão.

"Fizemos um grande jogo, saímos felizes (com o desempenho e resultado), mas ainda temos outro jogo (contra o Fluminense)", disse Arrascaeta, que deu assistência para Pedro marcar o segundo gol rubro-negro nos acréscimos do segundo tempo.

O Flamengo dominou o Fluminense durante os 90 minutos. Mesmo nos momentos em que esteve sem a bola, o Rubro-Negro estava bem encaixado defensivamente e conseguiu anular as ações dos tricolores. O domínio não refletiu no placar, mas a vantagem de dois gols deixa o time de Tite em boas condições.

Com a vitória, o Flamengo pode perder por até dois gols ou empatar para chegar à final contra Vasco ou Nova Iguaçu. O Fluminense precisa vencer por três gols de diferença para levar a melhor. Campeão da Taça Guanabara, o Rubro-Negro tem direito a vantagem da igualdade no placar agregado.