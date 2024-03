Tite - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O jogo virou. Após sofrer com o Fluminense nos últimos anos, o Flamengo parece ter reencontrado um antídoto para enfrentar os tricolores. Há 335 dias sem ser derrotado, o Rubro-Negro pode alcançar a maior invencibilidade contra o Tricolor das Laranjeiras desde 2020, quando era comandado pelo português Jorge Jesus. Para isso, é preciso pelo menos empatar neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

A última derrota diante do Fluminense aconteceu no jogo de volta da final do Campeonato Carioca do ano passado, quando o Flamengo foi goleado por 4 a 1 e amargou o vice-campeonato estadual pela segunda temporada consecutiva. Desde então, foram cinco jogos, duas vitórias e três empates, além da classificação às quartas de final da Copa do Brasil (empate sem gols na ida e vitória por 2 a 0 na volta).

Nos últimos anos, a maior sequência invicta do Flamengo contra o Fluminense aconteceu em 2019 e 2020. Em duas temporadas, os rivais se enfrentaram 12 vezes e, em duas ocasiões, o Rubro-Negro atingiu cinco jogos de invencibilidade. Em 2019, foram três vitórias e dois empates, enquanto no ano seguinte foram quatro vitórias e um empate.

No período invicto em 2019, o Flamengo foi comandado por Abel Braga no Carioca, pelo interino Marcelo Salles no primeiro turno do Brasileirão e por Jorge Jesus no returno. Já em 2020, o Fluminense venceu o time reserva do Fla, comandado por Maurício Souza, e depois voltou a sucumbir diante do time principal sob o comando de Jorge Jesus. Foram quatro jogos, três vitórias e um empate.

No returno do Brasileirão, o Flamengo voltou a vencer o Fluminense, mas era comandado por Domenec Torrent, que foi o substituto de Jorge Jesus — que na época retornou ao Benfica, de Portugal. Após este período de domínio, o Rubro-Negro venceu o Flu apenas três vezes entre 2021 e o vice do Carioca em 2023. Ao todo, foram 14 clássicos, nove derrotas e cinco empates.

14/02/2019 - Flamengo 0 x 1 Fluminense - Carioca 2019

24/03/2019 - Flamengo 3 x 2 Fluminense - Carioca 2019

27/03/2019 - Fluminense 1 x 2 Flamengo - Carioca 2019

06/04/2019 - Flamengo 1 x 1 Fluminense - Carioca 2019

09/06/2019 - Fluminense 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 2019

20/10/2019 - Flamengo 2 x 0 Fluminense - Brasileirão 2019*

29/01/2020 - Flamengo 0 x 1 Fluminense - Carioca 2020

12/02/2020 - Fluminense 2 x 3 Flamengo - Carioca 2020*

08/07/2020 - Fluminense 1 x 1 Flamengo - Carioca 2020*

12/07/2020 - Fluminense 1 x 2 Flamengo - Carioca 2020*

15/07/2020 - Flamengo 1 x 0 Fluminense - Carioca 2020*

09/09/2020 - Fluminense 1 x 2 Flamengo - Brasileirão 2020

*Clássicos sob comando de Jorge Jesus

Virada de chave após goleada na final do Carioca



O Flamengo parecia mordido com o Fluminense após a goleada na final do Carioca de 2023. A chave em Fla-Flu's virou na Copa do Brasil. Já sob o comando de Jorge Sampaoli, o Rubro-Negro eliminou o Tricolor e avançou às quartas de final. Na ida, empate sem gols. Já na volta, com mando rubro-negro, vitória por 2 a 0. O Mais Querido foi superior ao rival durante os 180 minutos e mereceu a classificação.

Já no Brasileirão do ano passado, o Flamengo enfrentou o Fluminense com treinadores diferentes. No primeiro turno, empatou sem gols, sob o comando de Jorge Sampaoli. Já no returno, novo empate, mas desta vez por 1 a 1, com Tite na beira do campo. O Rubro-Negro foi superior, mas resultado prejudicou na disputa pelo título brasileiro.

Por fim, o encontro mais recente ocorreu no Carioca deste ano. O Flamengo foi burocrático no primeiro tempo e pouco ameaçou, mas cresceu na etapa final, onde foi amplamente superior ao Fluminense e venceu por 2 a 0. O placar poderia ter sido maior pelo volume de jogo apresentado e pela quantidade de chances desperdiçadas. Agora, o encontro será pela semifinal.

16/05/2023 - Fluminense 0 x 0 Flamengo - Copa do Brasil 2023

01/06/2023 - Flamengo 2 x 0 Fluminense - Copa do Brasil 2023

16/07/2023 - Fluminense 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 2023

11/11/2023 - Flamengo 1 x 1 Fluminense - Brasileirão 2023*

25/02/2023 - Flamengo 2 x 0 Fluminense - Carioca 2023*

*Clássicos sob o comando de Tite

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Já a partida de volta será no dia 16, no mesmo horário e local. Campeão da Taça Guanabara, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate no placar agregado para chegar à final do estadual.