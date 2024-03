De La Cruz em ação durante jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/03/2024 16:48

Rio - A forma de Tite manejar o grupo é parecida com a de Marcelo Gallardo, treinador histórico do River Plate, e de Óscar Tabárez, treinador histórico da seleção uruguaia. A opinião foi compartilhada pelo meia Nicolás De La Cruz, do Flamengo, em entrevista à FlaTV nesta segunda-feira, 11.

"Para mim, tem uma forma muito parecida de manejo de grupo como Marcelo Gallardo e também como Maestro Tabárez. Me surpreendeu muito o respeito. Obviamente que é um treinador de muita trajetória, que conseguiu muitos títulos. A proximidade com que fala com os jogadores, a transparência... Dá muita confiança", disse o uruguaio.

Vale lembrar que De La Cruz foi treinado Marcelo Gallardo no River Plate entre 2017 e 2022. Além disso, trabalhou com Óscar Tabárez na época em que o treinador estava à frente da seleção uruguaia.

Outro tema da entrevista do jogador foi sobre o elenco do Flamengo. Nesse sentido, De La Cruz ressaltou como o grupo busca estar junto até mesmo fora de campo e ressaltou que foi bem recebido no clube.

"O grupo sabe que para conseguir coisas, para conseguir títulos - que é o objetivo de todos - o grupo tem que estar junto. O grupo sempre fica junto, tentando o tempo todo fazer coisas juntos para que dentro de campo saia tudo mais fluido. Me receberam de uma maneira muito boa. Todos com muita alegria, com muita pré-disposição para ajudar e para quem chegar possa se adaptar o mais rápido possível. Acredito que isso está mostrado dentro de campo".