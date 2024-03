Ayrton Lucas, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/03/2024 18:49

Substituído no Fla-Flu do último sábado (09) após sentir dores na coxa direita, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas não treinou pelo Flamengo nesta segunda-feira (11). Segundo o "UOL", ele será reavaliado pelo departamento médico do Rubro-Negro na próxima terça (12).

A situação de Ayrton Lucas não preocupa, entretanto, não se sabe se o lateral-esquerdo entrará em campo para o jogo contra o Fluminense, no próximo sábado (16), pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.

O caso do lateral-esquerdo também está sendo monitorada pela CBF, sabendo que Ayrton Lucas foi um dos jogadores convocados por Dorival Júnior para os próximos amistosos da seleção brasileira, contra Inglaterra e Espanha.

Além de Ayrton Lucas, Gabigol e Wesley também são dúvidas para o jogo da volta. O atacante fez uma parte do treinamento com o grupo, enquanto o lateral-direito foi a campo, mas treinou em separado.