De la Cruz em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/03/2024 14:25

Rio - Principal contratação do Flamengo para 2024, De La Cruz está impressionado com a infraestrutura do clube carioca. Em apenas três meses, o uruguaio disse que teve suas expectativas superadas com o que encontrou no Rubro-Negro.

"A gente sempre imagina, mas também tem o Giorgian (Arrascaeta) dentro do clube durante muitos anos. E ele sempre comentou um pouco sobre o dia a dia, a situação e tudo que envolve o clube", disse o meia à ESPN Uruguai.

"Então eu já imaginava e, obviamente, quando cheguei ao clube tudo o que eu imaginava, as expectativas que esperava, a medida que o tempo vai passando, vou me dando conta de onde estou e creio que a infraestrutura do clube é muito surpreendente", completou.

Titular do time de Tite, De La Cruz já caiu nas graças da torcida rubro-negra. Foram apenas oito jogos, mas o uruguaio conseguiu convencer com boas atuações.

De La Cruz foi contratado pelo Flamengo após longa novela. O time carioca desembolsou 16 milhões de dólares (R$ 79 milhões) para pagar sua multa rescisória ao River Plate.