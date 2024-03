Cristiane e Pedro se encontraram recentemente no Ninho do Urubu - Paula Reis/CRF

Cristiane e Pedro se encontraram recentemente no Ninho do UrubuPaula Reis/CRF

Publicado 13/03/2024 16:16

Rio - Principal nome do futebol feminino do Flamengo, Cristiane rasgou elogios a Pedro, seu companheiro de posição e colega de clube. Em entrevista ao "Charla Podcast", a atacante destacou as qualidades do camisa 9 do Rubro-Negro no masculino, a quem definiu como "super craque".

"Pedro? Fora da curva. Posicionamento, onde ele se encaixa. Super craque. A leitura dele. Alto para caramba, posicionamento, impulsão, raciocínio. Ele é muito técnico. Ele consegue encontrar os espaços curtos, e principalmente o posicionamento de área. Quem joga do lado dele, se você tem qualidade, é um diferencial muito grande", declarou a artilheira.

Contratada pelo Flamengo no início do ano, Cristiane também falou sobre as expectativas para o desenvolvimento do futebol feminino no clube. Ela revelou que há a expectativa de que o time passe a utilizar a estrutura do Ninho do Urubu em 2025.

"A gente tem uma expectativa muito grande de estar integrada no CT, no Ninho, onde fica a categoria de base, o masculino. Foi passado para a gente que a partir do próximo ano seria montada essa estrutura para levar a gente para lá. Torço muito para acontecer. Dar essa estrutura para a gente, faz uma diferença bem grande. Hoje a gente treina no Cefan", afirmou.

Até o momento, Cristiane disputou sete jogos com a camisa do Flamengo e marcou cinco gols, sendo três no clássico com o Vasco, no último sábado. Na ocasião, o time da atacante venceu com uma goleada de 6 a 1.