Gerson vestirá a camisa 20 na segunda passagem pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Gerson vestirá a camisa 20 na segunda passagem pelo FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 03/01/2023 14:44

Anunciado nesta terça-feira (3) pelo Flamengo, Gerson já foi ao CT Ninho do Urubu e se encontrou com velhos e novos companheiros. Um deles Thiago Maia, que herdou a 8 em 2021, quando ele saiu. De volta ao Rubro-Negro, o jogador escolheu ser o novo camisa 20 e explicou a decisão, em homenagem a Vini Jr., prata da casa e atualmente no Real Madrid.

"Fico muito feliz pela 8 ser representada pelo Thiago Maia, está fazendo muito bem, que continue com ele porque merece, está jogando muito. E a 20 é o do meu parceiro Vini. É uma homenagenzinha a ele, que é meu parceiro. É o VJ20 e agora eu sou o G20", explicou em entrevista à FlaTV.



Depois de uma temporada e meia no Olympique de Marselha, Gerson conseguiu retornar ao Flamengo, onde pretende ficar por mais tempo desta vez. Afinal, assinou contrato de cinco anos.

"Eles (torcedores) queriam e eu querendo voltar. Satisfação enorme que a maior torcida do mundo tenha carinho por mim. Saber de onde saiu, torcer por um time, virar atleta do esporte que ama e ter o privilégio de jogar no time do coração... Não tem como explicar. Só quem tem essa oportunidade pode dizer. É a felicidade maior do mundo", disse Gerson, completando:



"(Estou me sentindo) Um dos caras mais felizes do mundo. Espero que dê tudo certo, como na primeira passagem".