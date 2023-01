Gerson é a primeira contratação do Flamengo para 2023 - Divulgação/Flamengo

Publicado 03/01/2023 11:16 | Atualizado 03/01/2023 11:19

A primeira contratação do Flamengo para 2023 é um velho conhecido. Gerson, que chegou ao Rio na segunda-feira e havia acertado com o Rubro-Negro no dia 31 de dezembro, foi oficialmente anunciado nesta terça-feira.



"Faremos tudo de novo, Nação", afirmou o camisa 20 em vídeo divulgado pelo clube, numa referência a uma postagem do próprio jogador nas redes sociais em 2021, quando foi para a França.



Depois de longa negociação, o Flamengo convenceu o Olympique de Marselha a reduzir o valor da pedida de 20 milhões de euros por Gerson. Com isso, o Rubro-Negro pagará 15 milhões de euros fixos (R$ 85 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mais 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) por bônus com metas a serem atingidas.



Entretanto, os 6,5 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) que os franceses ainda devem pela compra em 2021 serão abatidos do valor total. Ou seja, o pagamento parcelado será de 8,5 milhões de euros (R$ 45 milhões).



E assim, Gerson assinou contrato de cinco anos com o Flamengo e é o primeiro reforço para o Mundial de Clubes, em fevereiro. O goleiro Rossi, do Boca Juniors, pode ser o próximo.