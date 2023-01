Vítor Pereira foi apresentado no Flamengo - Reprodução/FlaTV

Vítor Pereira foi apresentado no Flamengo

Publicado 03/01/2023 15:02 | Atualizado 03/01/2023 16:59

Rio - Novo treinador do Flamengo, Vítor Pereira foi apresentado na tarde desta terça-feira (3), no CT Ninho do Urubu. O português iniciou sua coletiva de imprensa falando sobre a polêmica envolvendo sua saída do Corinthians e o acerto com o Flamengo.

"Muitas críticas, muita coisa dita por quem não me conhece. O que aconteceu foi: não estava na minha perspectiva trabalhar no Brasil, mas surgiu o convite e decidimos vir por um ano, para ver como é o futebol brasileiro. Assinamos por um ano de contrato, não três. E esse ano foi cumprido com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas noites sem dormir. Foi assim que eu estive sempre até o último dia de contrato no meu clube anterior. Pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca na minha família, sempre disse que ia para casa para apoia-los. Sempre fui muito claro com pessoas dentro do clube", disse.

"Dois dias antes, o clube pediu para eu fazer uma declaração para a torcida que o grande motivo de eu ir embora era motivo familiar. Quem dizer algo diferente disto, está a mentir. Após o campeonato ter acabado, surge um clube com a dimensão do Flamengo e tivemos uma primeira conversa. O Flamengo tem pela frente um ano de diversos desafios. Não tem um treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma oportunidade dessas. Não devo mais nada a ninguém, dei tudo de mim. Aqui estou com alegria. Gosto de ganhar e vim para o Brasil ganhar títulos. Não sei onde fui mau caráter, isto é a verdade, quem dizer o contrário, está a mentir", completou.

A saída de Vítor Pereira do Corinthians foi perguntada por uma repórter da FlaTV. Em seguida, uma jornalista chegou a questionar o treinador sobre a sua condução na saída do clube paulista. No entanto, imediatamente após o fim da pergunta da jornalista, um assessor de imprensa do Flamengo informou que o treinador não iria mais comentar sobre este assunto, e passou para a próxima pergunta.

Vítor Pereira comentou, ainda, sobre sua relação com Jorge Jesus, e a afirmação do técnico do Fenerbahçe de que VP é o melhor treinador português no Brasil.

"Engraçado que eu estou no Flamengo e ele no Fenerbahçe. Confrontei muitas vezes o Jorge, durante dois anos foi eu no Porto e ele no Benfica. Tivemos uma relação bem no limite. Depois de termos conquistados esses dois campeonatos, com Benfica e Porto bem fortes, acabamos depois por desenvolver uma certa amizade. Uma amizade que eu aprecio, o que ele disse foi muito relativo", disse.

CONFIRA OUTROS ASSUNTOS ABORDADOS NA COLETIVA DE IMPRENSA DE VÍTOR PEREIRA:

Pedro e Gabigol podem jogar juntos?

"Já trabalhei com vários niveis de jogadores na minha carreira e a diferença é a ambição, mesmo de ganhar muita coisa. Outro aspecto é a competitividade. Vai ter competição, com toda a certeza. Já provaram isso e ganharam títulos, então, porque não?"

Escola europeia de treinadores no futebol brasileiro

"Tem muitos técnicos brasileiros competentes. Há uma adversidade tática muito grande, por isso o campeonato fica bem complicado. Vou evoluir com os treinadores brasileiros e tenho certeza que eles podem acrescentar em algo com nós portugueses."

Minutagem dos jogadores para 2023

"Poucos clubes no mundo jogarão tantos jogos quanto o Flamengo. Vamos ter que gerir da melhor forma e por isso o elenco terá de ser competitivo. Tenho que ter um tempo de trabalho, preciso alinhar os jogadores com aquilo que pretendemos. Espero que consigam competir até o jogo contra o Palmeiras, que é o principal jogo que está por vir."

Chegada de Gerson

"Um jogador de qualidade, um jogador que vai acrescentar sem dúvida nenhuma. Vai melhorar o nível da equipe. Feliz em poder contar com ele."