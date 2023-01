Gabigol conversa com Vítor Pereira, novo técnico do Flamengo - Foto: Reprodução/Flamengo

Gabigol conversa com Vítor Pereira, novo técnico do FlamengoFoto: Reprodução/Flamengo

Publicado 02/01/2023 17:42

Após desembarcar no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, o técnico Vítor Pereira foi até o Ninho do Urubu. Além de conhecer a estrutura do CT do Flamengo, ele teve o primeiro contato com os jogadores. Veja como foi no vídeo abaixo:

Vítor Pereira na área!



O Mister conheceu a estrutura do Ninho do Urubu e teve seu primeiro contato com os jogadores do Mengão! #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/ecnPBKYrCN — Flamengo (@Flamengo) January 2, 2023

Vale lembrar que o Rubro-Negro já confirmou a data da apresentação do treinador. Será nesta terça-feira, às 14h, na sala de imprensa do Ninho do Urubu.