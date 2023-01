Agustín Rossi está na mira do Flamengo para 2023 - Divulgação/Boca Juniors

Publicado 02/01/2023 15:37

Rio - Um dos principais alvos do Flamengo nesta janela de transferências, o goleiro Agustín Rossi, do Boca Juniors, pode ter sua situação com o Rubro-Negro encaminhada em breve. Isto porque, segundo o portal "GE", dirigentes do clube carioca planejam viajar à Argentina na primeira semana de janeiro, para deixar um pré-contrato encaminhado com o goleiro de 27 anos.

Caso a negociação continue nos moldes atuais, Agustín Rossi irá assinar com o Flamengo por quatro temporadas. Sendo assim, o jogador irá brigar por posição com Santos, Hugo Souza e Matheus Cunha, atuais goleiros do clube.

Agustín Rossi está nos seus últimos seis meses de contrato com o Boca Juniors. Assim, o goleiro está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. Com isto, caso Rossi feche realmente com o Flamengo, só poderá reforçar a equipe em junho.