Vítor Pereira, novo técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Vítor Pereira, novo técnico do FlamengoMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 02/01/2023 16:50

Rio - Vítor Pereira desembarcou na manhã desta segunda-feira (2), no Rio de Janeiro, para assinar oficialmente com o Flamengo. Recentemente, o treinador, que chega com a missão de substituir Dorival Júnior, foi bastante elogiado por Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Porto, de Portugal.

"Eu sempre achei que muito do mérito é sempre do chefe, da mesma forma que o chefe é o principal responsável pelo insucesso, mesmo uns culpados e outros. Mas eu achava que o Vítor Pereira tinha uma influência enorme, mais do que o normal, que os adjuntos tinham no sucesso dos jogadores", destacou, em entrevista ao canal oficial do clube português no Youtube, antes de completar:



"Porque eu via a maneira como preparava os treinos, era ele que dava os treinos. E o Villas-Boas o ouvia sempre. Acreditei sempre que era uma boa solução", finalizou o presidente do Porto.

Vítor Pereira comandou o Porto entre 2011 e 2013, e conquistou dois campeonatos nacionais e duas Supertaças de Portugal. O profissional assinará com o Flamengo até o fim desta temporada.