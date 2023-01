Marinho só atuou em 16 partidas como titular do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

01/01/2023

Rio - Contratado pelo Flamengo no começo de 2022, Marinho teve uma temporada de altos e baixos. Sem nunca se firmar como titular, o atacante não tem sua permanência na próxima temporada. Em seu perfil oficial do Instagram, o jogador, de 32 anos, celebrou o término do seu primeiro ano no clube carioca.

"Jogar no Flamengo é ter a responsabilidade de representar mais de 40 milhões de pessoas. E essa foi a minha motivação ao acordar todos os dias para dar o meu melhor. O início foi bastante complicado, mas o final consagrou um grupo que com certeza já está na história desse clube. São títulos que vão estar para sempre marcados na minha vida. Agradecimento aos torcedores, equipe, comissão e todos os funcionários que fizeram parte dessas conquistas", disse.

Revelado pelo Fluminense, Marinho passou por grandes clubes do futebol brasileiro como Internacional, Grêmio e Santos. Em 2022, o jogador entrou em campo em 43 jogos, fez seis gols e deu seis assistências. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o atacante tem contrato até o fim de 2023.