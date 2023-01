Ídolo do Flamengo, Zico não conseguiu ir à final da Libertadores, mas se planeja para estar no Mundial de Clubes - Reprodução / Instagram

Ídolo do Flamengo, Zico não conseguiu ir à final da Libertadores, mas se planeja para estar no Mundial de ClubesReprodução / Instagram

Publicado 31/12/2022 17:32

Depois do Jogo das Estrelas, na quarta-feira (28), Zico revelou que pretende ir ao Marrocos para acompanhar o Flamengo no Mundial de Clubes. O ídolo rubro-negro, que não conseguiu estar presente na final da Libertadores de 2022 nem o Mundial de 2019, garantiu que dá sorte quando está no estádio.

"Eu sou ‘pé-quente’. Difícil ver o Flamengo perder no Maracanã. Então, eu estando ao vivo lá, tomara que possa ajudar. O Flamengo tem time para superar qualquer adversário. Espero que o pessoal possa se dedicar bastante em janeiro e fevereiro porque são decisões importantes na história do clube, e eles fizeram por merecer. E que a nova comissão consiga trazer energias positivas para que o Flamengo continue conquistando títulos", disse.

O Flamengo estreará no Mundial de Clubes na semifinal, no dia 7 ou 8 de fevereiro, ainda sem adversário definido. O foco da torcida já está no Real Madrid, numa eventual decisão, mas Zico faz o alerta aos jogadores.

"Primeiro tem um jogo antes. Vamos passar primeiro pelo outro. Teve muito time brasileiro eliminado antes, então não vamos cair nessa bobeira de pensar no Real Madrid. Eu espero estar presente para levar esta energia positiva. Infelizmente, não pude assistir contra o Liverpool (em 2019), por compromissos profissionais no Japão", afirmou o ídolo rubro-negro.