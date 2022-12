Carlos Alberto respondeu caneta de Arrascaeta com troféu de Mundial em mãos - Foto: Reprodução/Band

Carlos Alberto respondeu caneta de Arrascaeta com troféu de Mundial em mãosFoto: Reprodução/Band

Publicado 29/12/2022 15:14

Rio - O Jogo das Estrelas, evento beneficente organizado por Zico, na última quarta-feira, no Maracanã, rendeu uma caneta de Arrascaeta, meia do Flamengo, em Carlos Alberto, campeão do Mundial de Clubes em 2004 pelo Porto, e já aposentado. O lance viralizou nas redes sociais e teve direito a mais respostas do ex-jogador, que também provocou Gabigol, atacante rubro-negro.

"Isso o Arrascaeta e o Gabriel Barbosa não têm. Parabéns para ele pela caneta, mas quero ver ganhar o Mundial. Minha carreira é muito maior que a dele. Meu nome já está marcado na história", disse Carlos Alberto com o troféu do Mundial em mãos no programa "Donos da Bola", da Band, nesta quinta-feira.

O drible de Arrascaeta entre as pernas de Carlos Alberto aconteceu no primeiro minuto do jogo beneficente. O uruguaio brincou com a situação após a partida e disse que é lance normal de jogo.

Desde o jogo, na noite de quarta-feira, Carlos Alberto tem minimizado o drible e também Arrascaeta. No Twitter, o ex-jogador respondeu a um comentário:

"Quero ver ganhar Mundial e Liga dos Campeões. E caneta, pra mim, na favela, só vale quando completa", escreveu Carlos Alberto, que já declarou em outro momento que foi melhor do que o camisa 14 do Flamengo.

Veja o lance: