Publicado 28/12/2022 15:00

Rio - O zagueiro Gustavo Henrique, de 29 anos, está perto de ser comprado em definitivo pelo Fenerbahçe. Emprestado pelo Flamengo ao clube turco, o jogador vem agradando Jorge Jesus que já sinalizou que deseja sua permanência. O acordo entre as partes deverá acontecer em breve. As informações são do portal "Diário do Fla".

O Fenerbahçe já pagou 1,4 milhão de euros (R$ 7,4 milhões) ao Flamengo pelo empréstimo. Agora, vai desembolsar outros 1,4 milhão de euros (R$ 7,4 milhões). Havia uma opção de compra pelo clube turco, caso uma meta de partidas fosse alcançada, mas devido ao desejo de Jorge Jesus, o Fenerbahçe deverá se antecipar.

Gustavo Henrique, de 29 anos, atuou em 20 jogos e fez três gols pelo Fenerbahçe. Antes de atuar na Turquia, o jogador defendeu o Santos e o Flamengo. No Rubro-Negro, o zagueiro jamais convenceu os torcedores e nunca foi uma unânimidade.