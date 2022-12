Rodrigo Caio ainda fará trabalhos específicos na pré-temporada pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 27/12/2022 16:02

Sem entrar em campo desde 10 de julho, Rodrigo Caio abriu mão de parte das férias para poder iniciar a pré-temporada em condições mais próximas dos companheiros de Flamengo. Agora, mesmo ainda tendo atenção e trabalhos específicos, ele fará os treinos com o grupo, em mais uma etapa para voltar a jogar.

Depois de sofrer com sequência de lesões ao longo de 2022, o que fez o zagueiro de 29 anos disputar apenas 12 partidas na temporada, o Flamengo prega cautela e tenta dar mais sequência a ele em 2023. Recuperado de cirurgia após sofrer lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Rodrigo Caio pode ser aproveitado no Campeonato Carioca, junto ao time reserva, para recuperar ritmo de jogo.



"Rodrigo Caio já vinha treinando, inclusive. Óbvio que todo atleta que passa por cirurgias complexas tem um trabalho específico, individualizado, um controle de carga para que performe. Mas, teoricamente, vai começar a pré-temporada com o grupo já fazendo as atividades físicas", explicou o gerente de Saúde Alto Rendimento do Fla, Márcio Tannure, à Fla TV.



Se Rodrigo Caio está mais próximo do retorno ao Flamengo, Bruno Henrique, que não atua desde 15 de junho, ainda tem um caminho maior a percorrer. Após duas cirurgias para reconstrução dos ligamentos do joelho direito, a última em setembro, o atacante só deve ser liberado entre abril e junho. O departamento médico rubro-negro planeja uma nova etapa no tratamento em janeiro.



"O Bruno, desde o início, sabíamos que seria uma cirurgia bem complexa, com um prazo de volta de 10 a 12 meses. Mais que o prazo, o importante é cumprir todas as etapas. A gente espera, em janeiro, começar uma nova, com Bruno de transição física, já com algumas ações no campo para iniciar essa reabilitação dele. A recuperação dele realmente é complexa", explicou Tannure.



A pré-temporada do Flamengo começou na segunda-feira (26) com 31 jogadores. Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Varela, que disputaram a Copa do Mundo, se apresentarão no dia 2 de janeiro, quando o técnico Vitor Pereira também iniciará o trabalho com os novos comandados.