Flamengo se reapresentou nesta segunda-feiraFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/12/2022 17:15

Rio - Fim de férias. O Flamengo se reapresentou no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu nesta segunda-feira. O grupo ainda não conta com alguns nomes, além dos jogadores que se despediram do Rubro-Negro.



Diego Alves, Rodinei e Diego Ribas não fazem mais parte do time para 2023. Além deles, Everton Ribeiro, Pedro, Guillermo Varela e Arrascaeta marcaram presença na Copa do Mundo do Catar e, com isso, seguem de férias. Vale destacar que só retornarão após a virada do ano.

Nas atividades, o elenco fez trabalhos leves. Ou seja, apenas trabalharam a parte física. As atividades mais pesadas e complexas serão feitas depois da chegada de Vitor Pereira, que ainda não foi anunciado oficialmente. Além disso, o preparador físico Mario Monteiro "reestreou". Isso porque o profissional que fazia parte da comissão técnica de Jorge Jesus retornou.



CONFIRA OS JOGADORES QUE SE REAPRESENTARAM:

Goleiros: Santos, Matheus Cunha e Hugo

Laterais: Matheuzinho, Filipe Luís e Ayrton Lucas

Zagueiros: David Luiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton

Volantes: Thiago Maia, João Gomes, Pulgar e Vidal

Meias: Victor Hugo e Matheus França

Atacantes: Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Cebolinha e Marinho