Gabriel Noga é cria das categorias de base do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/12/2022 12:48

De volta ao Flamengo após dois empréstimos em 2022, Gabriel Noga quer fazer a pré-temporada no Rubro-Negro e ser avaliado pela comissão técnica de Vítor Pereira. Dessa forma, ele saberá se disputará ou não o Campeonato Carioca e poderá definir seu futuro. A informação é do site "ge".

Vale lembrar que o zagueiro é aguardado no CT do Ninho do Urubu nesta segunda-feira, quando o restante do elenco se reapresenta. Nesta primeira semana de retorno, o grupo passará por avaliações, exames médicos e iniciará a preparação física. Posteriormente, já no dia 2 de janeiro, começa o trabalho presencial da nova comissão técnica.

Cria das categorias de base do Flamengo, Noga estreou pelo time profissional em 2020, mas nunca se firmou. Neste ano, ele até disputou o Campeonato Carioca, mas acabou emprestado para o Atlético-GO e, depois, para o Bahia. O defensor tem contrato com o Rubro-Negro até 2024 e já recebeu sondagens de outros clubes.

Em tempo: o Flamengo estreia na temporada no dia 12 de janeiro, em horário ainda a ser definido, contra o Audax no Maracanã. A partida é válida pelo Campeonato Carioca.