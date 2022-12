Marcos Braz jantou com Douglas Costa e seu empresário na última quinta - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Marcos Braz jantou com Douglas Costa e seu empresário na última quintaGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 23/12/2022 12:38

Rio - Até o momento, o Flamengo ainda não oficializou a chegada de nenhum novo jogador para a temporada de 2023. Recentemente, o nome do atacante Douglas Costa passou a entrar no radar do Rubro-Negro, visando uma possível contratação. Na noite desta quinta-feira (22), Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, foi flagrado jantando em um restaurante na Barra da Tijuca com o jogador e seu empresário, dando indícios de uma possível negociação. A informação é do jornalista Gabriel Reis do canal Paparazzo Rubro-Negro.

Exclusivo!



Após jantar de três horas com Douglas Costa na Barra, Marcos Braz deixa o local e diz que apenas o encontrou ali. Em pesquisa sendo realizada aqui no twitter, o jogador chega a 77% de rejeição da torcida no momento.



Parceria com @castanha_bruno #Flamengo https://t.co/gfFlKSA62j pic.twitter.com/NXBF8dw0Ft — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) December 23, 2022

Após o flagra, Marcos Braz confirmou ter jantado com o atacante, mas reiterou não haver nenhum acerto concreto.

"Essa hora da noite não. Jornalismo nada, eu estou sozinho. Não tem nada, pô. Eu estou aqui (no restaurante) toda hora. Eu estava com ele, encontrei ele aí", destacou o vice-presidente de futebol do Flamengo.

O encontro aconteceu horas após Marcos Braz deixar a confraternização oficial dos funcionários do Flamengo, que ocorreu no salão nobre da sede social do clube, na Gávea.