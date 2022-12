Filipe Luís relembrou a grave lesão que sofreu em 2010 - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 23/12/2022 17:05 | Atualizado 23/12/2022 17:06

Rio - Titular do Flamengo, Filipe Luís passou grande parte de sua carreira atuando na Europa. Em entrevista ao jornal "Marca", da Espanha, o jogador, que é ídolo do Atlético de Madrid, relembrou a grave lesão que sofreu em 2010, quando defendia o Deportivo La Coruña.

Na ocasião, o jogador se chocou com o goleiro adversário, fraturou a fíbula e foi encaminhado com urgência para um hospital, para a realização de uma cirurgia. A rapidez no atendimento foi essencial para que Filipe não tivesse o pé amputado.

"O doutor (Rafael) Arriaza salvou minha carreira, devo tudo a ele depois da lesão. Quase perdi o pé, quase tiveram que amputar e no final fiz grandes temporadas no Atlético de Madrid graças a eles. Agradeço também ao Pablo López, o fisioterapeuta que me ajudou", destacou o lateral.

Confira o vídeo da lesão de Filipe Luís em 2010 ( ATENÇÃO : imagens fortes)

Após a lesão, Filipe Luís ficou seis meses sem jogar. No seu retorno, o lateral passou a ter grande destaque, sendo rapidamente negociado com o Atlético de Madrid, onde ficou por oito anos, antes de se transferir ao Flamengo, em 2019.