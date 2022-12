Flamengo prepara a documentação para assinar com o goleiro do Boca Juniors | Flamengo | O Dia

Agustín Rossi está na mira de Flamengo e Vasco para a temporada de 2023 - Divulgação / Boca Juniors

Agustín Rossi está na mira de Flamengo e Vasco para a temporada de 2023Divulgação / Boca Juniors

Publicado 23/12/2022 11:12

O Flamengo está cada vez mais perto de acertar com o primeiro reforço para a próxima temporada. Nos bastidores, o Rubro-Negro já prepara a documentação para assinar com Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors, da Argentina. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Ainda segundo o jornal, o Fla espera a virada do ano para a assinatura de um pré-contrato com Rossi, que tem vínculo com os xeneizes até o meio de 2023. O Rubro-Negro, aliás, tentará uma liberação imediata parar ter o goleiro já em janeiro. No entanto, sabe que o presidente do Boca, Juan Riquelme, não tem o costume de facilitar nas negociações.

O Flamengo também fará uma oferta financeira para a liberação imediata do jogador. Além disso, o clube da Gávea conta com o desejo de Rossi em renunciar parte do que tem direito a receber dos argentinos para chegar logo ao Rio de Janeiro. Ainda assim, mesmo que não haja esse acordo, o Fla está disposto a aguardar mais seis meses pelo jogador.

Com a saída de Diego Alves, os goleiros do Flamengo atualmente são Santos, Matheus Cunha e Hugo. Contudo, a expectativa é de que este último ainda possa ser negociado.