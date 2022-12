Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors - AFP

Publicado 22/12/2022 16:02

O Flamengo terá concorrência de um gigante europeu pela contratação do goleiro Augustín Rossi, do Boca Juniors. A Internazionale de Milão realizou uma consulta oficial e está interessada nos serviços do jogador. As informações são do portal Sky Sport, da Itália, e foram confirmadas pelo LANCE!.



Rossi chegaria à Inter de Milão para assumir o posto de reserva imediato de Onana, já que Handanovic ainda não renovou contrato com a equipe italiana. Além do goleiro do Boca Juniors, o time de Simone Inzaghi também procurou Neto, ex-Barcelona.

O goleiro já esteve mais próximo do Flamengo, mas o tempo para que ele possa assinar o pré-contrato pode ter esfriado as negociações. O staff do jogador vê a ida para a Europa com bons olhos, mas ainda não recebeu nenhuma proposta oficial da Inter de Milão.



Vale destacar que o contrato do jogador vai até julho de 2023, ou seja, ele pode assinar contrato sem custos com a equipe que desejar a partir de janeiro. Rossi já havia demonstrado interesse em vestir a camisa do Flamengo, mas a reviravolta pode ter afastado o jogador dos gramados sul-americanos.