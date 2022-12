Gabigol e Zico se abraçam - Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol e Zico se abraçamAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/12/2022 11:31

Rio - O Flamengo pode sonhar com o título do Mundial de Clubes. Pelo menos é o que acredita Zico. Na opinião do maior ídolo da história do clube, o Rubro-Negro chega ao torneio mais bem preparado do que em 2019 e, apesar da qualidade do Real Madrid, não vê uma diferença brutal na disputa.

"Acho que o Flamengo, Palmeiras e até mesmo o Atlético-MG não ficam devendo a times da Europa. Vimos o próprio Flamengo contra o Liverpool. Agora acho que existe uma igualdade de condições, porque em 2019 o Flamengo chegou cansado. Com Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos e em forma, é outra história. E naquele ano os dois tiveram que sair, porque era final de temporada", disse o Galinho em entrevista ao "GE".

"Nós, em 1981, tivemos uma final contra o Vasco no domingo e no domingo seguinte já viajamos para o Mundial. Não teve isso de comemorar. Em 2019, teve um intervalo maior com festa, premiação... Deram uma relaxada, e acho que isso foi fundamental. Agora, não. Os times estão praticamente recomeçando uma temporada. Então, não vejo o Real Madrid com uma diferença brutal", completou.

Durante a entrevista, Zico também falou sobre o fato de Gabigol passar a vestir a camisa 10 após a aposentadoria de Diego Ribas. O ídolo rubro-negro aprovou a escolha e deu sua benção.

"Vai estar bem entregue. Ele é um desses caras que criou uma identificação grande com o Flamengo, com a torcida. Isso é muito significativo. Viu a diferença do que é fazer no Flamengo, a repercussão que dá. Não pode desperdiçar essa chance. Mostra também que não é supersticioso. Gosto muito dele. Tem muita personalidade, e isso é importante. Sabe tomar as decisões. É um grande profissional, vive a vida dele, mas dentro do campo se entrega totalmente", afirmou.

Para o Galinho, a grande questão do Flamengo neste início de temporada é saber como o elenco reagirá à troca de Dorival Júnior por Vítor Pereira no comando da equipe.

"Essa geração entendeu bem o que é representar ao Flamengo e estão nos dando muitas alegrias. Agora tem uma mudança grande na comissão técnica, e temos que ver como tudo vai funcionar com o novo comandante. Se tivesse a manutenção do Dorival era mais fácil saber o que esperar, porque o grupo conhece, formou um ambiente maravilhoso. Claro que agora com uma mudança as pessoas ficam esperando para ver como vai ser, até a forma de jogar. Cada técnico tem seu método", analisou Zico.

"O Flamengo já tinha vencido duas competições, e no Brasileiro mesmo se ganhasse todos os jogos não seria possível passar o Palmeiras. Não ia adiantar nada. Acho normal relaxar um pouco. A queda nos últimos jogos acho que foi em função disso, de saber que o Palmeiras estava inteiro. Não acho que deu prejuízo financeiro, porque perdeu de um lado e ganhou de outro", finalizou.

Aos 69 anos, Zico voltará a pisar no gramado do Maracanã na próxima semana. No dia 28, ele promoverá o já tradicional Jogo das Estrelas, que conta com astros do presente e do passado. Até o momento, mais de 30 mil ingressos foram vendidos.