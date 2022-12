Gerson deseja voltar ao Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 20/12/2022 13:32

Sem anunciar contratações para 2023, o Flamengo não desistiu de Gerson, mas continua com dificuldade de convencer o Olympique de Marselha a diminuir o valor pedido. Resta à diretoria a tática de esperar que o volante siga sem ser aproveitado para que o clube francês opte por negociá-lo.



Sem espaço, Gerson tem treinado separadamente do elenco. Ainda assim, o Olympique está irredutível quanto aos 20 milhões de euros (R$ 110 milhões). Segundo o 'ge' houve nova conversa na quinta-feira e os franceses novamente não abriram mão do valor.



Com isso, a espera segue sendo o maior trunfo. A esperança é que o técnico croata Igor Tudor siga sem contar com Gerson e que nenhum clube europeu entre na jogada. Assim, o Olympique poderia negociá-lo por um valor que o Flamengo possa pagar para não ficar com o volante parado e desvalorizando.



O Olympique voltará a jogar no dia 29, pelo Campeonato Francês. Até lá, a tendência é que não haja novidades. Enquanto isso, o técnico Vitor Pereira segue conversando com a diretoria em busca de contratações pontuais para fortalecer ainda mais o elenco.