Vagner Love deu uma polêmica opinião nesta semana - Rafael Bandeira/Sport Recife

Vagner Love deu uma polêmica opinião nesta semanaRafael Bandeira/Sport Recife

Publicado 20/12/2022 16:13

Rio - Torcedor do Flamengo em sua infância, o atacante Vagner Love, do Sport, deu uma declaração polêmica nesta semana. Em entrevista ao podcast "Cara a Tapa", o jogador deu a sua opinião sobre quem é o verdadeiro campeão do Brasileirão de 1987.

"A Justiça já decidiu? Já, não já? Quem sou (para contestar)?", disse o jogador.

Rica Perrone em entrevista com Vagner Love, ex Flamengo e novo reforço do Sport:



Rica: Pra finalizar, quem é o campeão de 1987?



Vagner Love: A Justiça já decidiu.

@RicaPerrone pic.twitter.com/xHn3xaB2Ab — Central da Bola (@futebol_pontual) December 20, 2022

Vagner Love se referiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2018, que declarou o Sport como campeão nacional de 1987. O Flamengo, no entanto, não concordou com a decisão do STF, e informou, na época, que "é o verdadeiro campeão, tendo ganhado no campo, e estuda novas medidas judiciais e desportivas na Fifa”.

Entenda a polêmica:

Em 1987, a Confederação Brasileira de Futebol afirmou não ter condições financeiras para promover o Campeonato Brasileiro. Com isto, os grandes clubes do país (Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Internacional, Grêmio, Bahia, Cruzeiro e Atlético-MG) fundaram o Clube Dos Treze, e anunciaram a criação de um campeonato próprio, disputado apenas entre estes clubes.

Por conta da criação do campeonato próprio, a CBF se mobilizou e confirmou que iria realizar o Campeonato Brasileiro com 40 equipes, criando a Copa União. A competição contou com a participação, também, de Santa Cruz, Goiás e Coritiba, que se juntaram ao Clube Dos Treze.

No regulamento imposto pela CBF, haveria um cruzamento entre os dois primeiros colocados do Módulo Verde (Copa União), com o campeão e o vice do Módulo Amarelo (que, no caso, seria a segunda divisão). Sabendo disso, o Clube Dos Treze imediatamente foi contrário à ideia imposta pela CBF. No entanto, Eurico Miranda, responsável pela comunicação entre os grandes clubes e a entidade nacional, aceitou o acordo proposto e assinou o termo que afirma que haveria o cruzamento entre os módulos nas fases finais dos campeonatos.

Ao saberem do acordo feito por Eurico Miranda, imediatamente os representantes dos grandes clubes recusaram a ideia, e afirmaram que não jogariam o cruzamento. Ao mesmo tempo em que a polêmica se estendia nos bastidores, o Brasil acompanhava a Copa União como o Campeonato Brasileiro, tendo, inclusive, um jogo por rodada sendo transmitido pela TV Globo. A partida que seria televisionada era sorteada 15 minutos antes dos confrontos começarem, às 17h do domingo.

Em 13 de dezembro daquele ano, o Flamengo venceu o Internacional e se sagrou campeão da Copa União. No mesmo dia, Márcio Braga, presidente do Rubro-Negro, afirmou que o clube não disputaria o cruzamento.

Ainda no dia 13 de dezembro, Sport e Guarani disputavam a final do Módulo Amarelo. O duelo terminou empatado, e foi para as penalidades máximas. No entanto, ao chegar no placar de 11 x 11, as duas equipes chegaram em um acordo para que o torneio terminasse empatado. Com isto, Sport e Guarani foram proclamados campeões do Módulo Amarelo pela CBF. A expectativa dos dois clubes era de enfrentar Flamengo e Internacional no cruzamento, para, então, definir o Campeão Brasileiro.

Tanto Flamengo quanto Internacional se recusaram a participar, e, então, perderam seus jogos por W.O. Com isso, Sport e Guarani decidiram o título entre si. No duelo de ida, em Campinas, as equipes empataram em 1 a 1. Na volta, em Recife, o clube pernambucano venceu por 1 a 0, garantindo, então, o título de Campeão Brasileiro de 1987, segundo a CBF.