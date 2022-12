Hugo Souza - Gilvan de Souza

Publicado 19/12/2022 21:05

O Flamengo recebeu uma proposta oficial de compra do Vissel Kobe, do Japão, para adquirir os direitos federativos do goleiro Hugo Souza. No entanto, o Rubro-Negro recusou a proposta por ter outros planos para o futuro do arqueiro. A informação é do "ge".

A ideia do departamento de futebol rubro-negro, após acordo mútuo, é de que Hugo Souza precisa de novos ares para a próxima temporada. No entanto, a diretoria também entende que o goleiro tem nível europeu e a ideia é que ele seja emprestado para adquirir mais experiência e visibilidade no velho continente.

Outros clubes, como o AZ Alkmaar (Holanda) e o Estoril (Portugal), também manifestaram interesse em contar com o atleta para a próxima temporada. No entanto, nenhuma proposta destes clubes foi oficializada até o momento.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Hugo Souza teve algumas oportunidades durante a temporada - principalmente com o técnico Paulo Souza -, mas nunca conseguiu inspirar confiança na meta rubro-negra. Com a chegada do goleiro Santos após diversas falhas, ele perdeu espaço. Ao todo, foram 31 partidas e 27 gols sofridos.