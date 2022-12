Gabigol foi um dos pedidos do técnico Jorge Sampaoli, do Sevilla - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 20/12/2022 17:30

Rio - Principal nome do Flamengo nos últimos anos, o atacante Gabigol foi um dos pedidos do técnico Jorge Sampaoli, do Sevilla. No entanto, o clube espanhol não irá tentar uma investida no jogador. Um dos principais motivos que afastam a negociação é a vontade do jogador de permanecer no Rubro-Negro. A informação é do portal "Mundo Deportivo".

O Sevilla entende, ainda, que possui outras carências mais urgentes, e, por isto, não tentará uma negociação pelo novo camisa 10 do Flamengo, mesmo sendo um pedido do técnico Jorge Sampaoli.

Recentemente, Gabigol exaltou seu carinho pelo Flamengo no programa "Altas Horas", da TV Globo. O jogador afirmou, ainda, que mesmo possuindo mais dois anos de contrato, já iniciou as conversas pela extensão de seu vínculo.

"Jogo no Flamengo, sou campeão, graças a Deus, quase sempre. Então, estou muito feliz, tenho contrato por mais dois anos com o clube e já estamos conversando para renovar. O que eu quero mesmo é ficar muito tempo no Flamengo", destacou.

Gabriel Barbosa foi o autor dos gols dos títulos da Copa Libertadores de 2019 e 2022.O atacante, que assumirá a camisa 10 em 2023, é o principal nome do Flamengo nos últimos tempos. Neste ano, Gabigol participou de 63 jogos, marcou 29 gols e deu cinco assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 79 minutos em campo por partida disputada.