Vítor Pereira foi elogiado por Everton Ribeiro, capitão do Flamengo - Thais Magalhães/CBF

Publicado 21/12/2022 21:04

Rio - A principal novidade no Flamengo para o começo de 2023 é a chegada do técnico Vítor Pereira. Nesta quarta-feira (21), durante o evento "Craque do Amanhã", Everton Ribeiro, capitão do Rubro-Negro, comentou sobre a sua expectativa para a chegada do treinador português.

"A expectativa é muito boa. É um treinador que está há um ano no futebol brasileiro, já conhece. Ele conhece a nossa equipe também. Espero que possa chegar para termos um brilhante ano de 2023", afirmou o meia, que completou, destacando o começo de ano agitado que o Flamengo terá, disputando quatro competições praticamente ao mesmo tempo:

"O nosso ano começa pegado. Temos de nos preparar bem. Tem dez dias que estou de férias. Temos de nos preparar bem, fazer uma pré-temporada boa para ganhar os títulos que sonhamos", finalizou o camisa sete.

A previsão do Departamento de Futebol do Flamengo é de que Vítor Pereira se apresente no CT Ninho do Urubu já no dia 2 de janeiro. O português chega para assumir a vaga de Dorival Júnior, que se despediu do clube após conquistar o tricampeonato da Libertadores e o tetra da Copa do Brasil.