Marcos Braz - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Marcos BrazMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 24/12/2022 10:33 | Atualizado 24/12/2022 10:34

Matheus França e Victor Hugo Gilvan de Soua/Flamengo Rio - O jovem Matheus França pode se despedir do Flamengo em breve. De acordo com o site "GE", as boas atuações na reta final do Brasileirão fizeram meia-atacante de 18 anos entrar na mira do Newcastle-ING, que já abriu negociação com o time carioca para contratar a joia rubro-negra.

Internamente, Matheus França é considerado a principal revelação do Flamengo desde Vinícius Júnior. O jovem já é monitorado por gigantes europeus há algumas temporadas. Recentemente, como O DIA revelou, o Rubro-Negro recusou uma oferta de 14 milhões de euros do Bayer Leverkusen pelo jogador.

Em 2022, Matheus França viveu apenas seu primeiro ano como profissional. Ao todo, foram 25 jogos e seis gols marcados. O jovem fez parte das conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. Além disso, foi titular em diversos jogos na reta final do Brasileirão.

Caso Matheus não seja negociado, o Flamengo tem o desejo de contar com ele no Mundial de Clubes. O Rubro-Negro, inclusive, pediu a liberação do atleta do Sul-Americano sub-20, que será disputado entre 19 de janeiro e 12 de fevereiro.