Mário Monteiro está de volta ao FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 25/12/2022 18:20

Rio – Multicampeão pelo Flamengo em 2019 e 2020, o preparador físico Mário Monteiro está de volta ao clube. O profissional, que fazia parte da comissão técnica de Jorge Jesus, é bastante querido pelos jogadores e torcedores, e fará parte da comissão permanente do Rubro-Negro. Em entrevista ao site "ge", o português falou sobre o seu retorno ao clube carioca.

“Apenas duas situações me fariam voltar a trabalhar: retornar ao Flamengo, clube de onde nunca devia ter saído, ou uma seleção de Portugal ou do Brasil", disse Mário, antes de completar, destacando a sua expectativa para 2023:

“A expectativa é muito grande. Já tinha dito ao Jorge Jesus que na Europa eu não trabalharia mais, já tinha dado por encerrada minha carreira. Gostaria de ter terminado no Benfica de uma maneira melhor, e optei por ficar um ano sem trabalhar. Em clubes, só o Flamengo, que tinha me oferecido a permanência em 2020, mas fui leal ao meu treinador. Estou muito feliz! Volto para uma casa que gosto muito e sempre fui muito bem tratado. Tenho um carinho especial. As expectativas são elevadas”, destacou.

Mário Monteiro ainda falou sobre como conheceu Vítor Pereira, que assumirá o comando do Flamengo a partir de 2023. Além disso, ele revelou como recebeu o convite para retornar ao clube da Gávea.

“Estabelecemos contato nesta viagem ao Brasil para conversarmos sobre o futebol brasileiro e nunca mais paramos de nos falar. Nasceu uma relação, nos encontramos em São Paulo, e sempre conversamos sobre futebol e experiências de vida. Mandei fotos de minhas viagens com minha filha. Até que um dia ele me perguntou se podia me ligar para falar sobre um assunto”, disse, antes de completar:

“Dei as melhores referências possíveis. Ele estava um pouco indeciso, e falei sobre o clube, sobre a cidade, a torcida. No fim desta conversa, ele disse: ‘Se eu for, faço questão que você me acompanhe’”, finalizou.