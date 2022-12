Ramon - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/12/2022 12:00 | Atualizado 26/12/2022 12:02

Rio - Após ser emprestado ao Bragantino, o lateral-esquerdo Ramon, de 21 anos, deverá iniciar o ano de 2023 no Flamengo. O jogador estava negociando um novo empréstimo, desta vez para o Braga, de Portugal, porém, a negociação acabou não avançando e o jovem irá seguir no Rubro-Negro.

Ramon deverá ser avaliado por Vitor Ferreira no começo do ano que vem. Para o setor, o Flamengo conta com Filipe Luís, que teve seu contrato renovado, e com Ayrton Lucas, comprado pelo Rubro-Negro junto ao Spartak, da Rússia.

Considerado uma grande promessa da base do Flamengo, Ramon nunca conseguiu se firmar no clube carioca. O jovem, de 21 anos, foi emprestado ao Bragantino, mas entrou em campo apenas 19 partidas, sendo 15 no Brasileirão e quatro na Libertadores. O contrato dele vai até o fim de 2025.

No ano passado, antes de ser negociado com o Bragantino, Ramon atropelou um ciclista na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio. O entregador morreu e o lateral-esquerdo acabou sendo denunciado por homicídio culposo.