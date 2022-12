Marcos Braz mostra confiança no Flamengo na disputa do Mundial de Clubes - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Marcos Braz mostra confiança no Flamengo na disputa do Mundial de ClubesGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 27/12/2022 11:17

Após a conquista da Libertadores de 2022, sobre o Athletico-PR, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, viralizou na internet ao aparecer em um vídeo no vestiário puxando o coro "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar". Era uma referência a uma eventual decisão do Mundial de Clubes contra os espanhóis, A pouco mais de um mês desse possível confronto, o dirigente rubro-negro se defendeu e explicou o motivo da provocação.



"Eu estou sempre confiante. A gente está confiante. Evidentemente que houve aquelas brincadeiras, provocações. Aquilo tudo foi dentro de um contexto, dentro de um vestiário, de uma comemoração de uma Libertadores e, depois, da comemoração do título da Copa do Brasil", disse Braz em entrevista à FlaTV.



Com quatro competições no primeiro trimestre de 2023, o Flamengo tem um grande foco, que é o Mundial de Clubes, de 1 a 11 de fevereiro. Para isso, terá de enfrentar possivelmente o Real Madrid em uma eventual final, caso passe pela semifinal, ainda sem adversário definido.



"A gente não é nenhuma criança, sabe do tamanho da dificuldade e não estamos aqui para enganar ninguém. A gente confia no grupo que tem. Um grupo de altíssimo nível e por ser um campeonato curto, acho que aumenta a chance do Flamengo", completou o dirigente.



Campeão do Mundo em 1981, o Flamengo disputará a segunda final de Mundial de Clubes nas últimas quatro edições do torneio. Em 2019, o Rubro-Negro fez jogo duro com o Liverpool e só perdeu com um gol na prorrogação.

Além do Mundial de Clubes, o Flamengo disputará os troféus da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-americana, além de disputar o Campeonato Carioca com uma equipe reserva.