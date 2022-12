Lorran com troféu de artilheiro na Flamengo Adidas Cup - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 27/12/2022 15:16

Rio - O Flamengo renovou nesta segunda-feira o contrato do meia-atacante Lorran, de 16 anos. O vínculo do jovem foi estendido até dezembro de 2025 e promete valorização ao jogador. Considerado uma das joias das categorias de base, ele foi um dos destaques da conquista da Adidas Cup, neste mês. As informações são do "GE".

Lorran assinou seu primeiro contrato profissional em 4 de julho de 2022, quando completou 16 anos. O vínculo anterior ia até junho de 2025 e tinha uma multa estipulada em 50 milhões de euros (R$ 277 milhões na cotação da época).

O jovem foi artilheiro e eleito o melhor jogador da Flamengo Adidas Cub Sub-16, torneio realizado pelo clube no Ninho do Urubu. O garoto marcou três gols, dois deles na final da competição, o que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Santos Laguna e o título rubro-negro.

No ano que vem, Lorran disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A estreia do Flamengo está marcada para o dia 2 de janeiro, às 21h45, contra o Floresta, do Ceará.