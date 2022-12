Elenco do Flamengo treina no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/12/2022 20:43

Rio - O Flamengo iniciou a pré-temporada de 2023 nesta última segunda-feira (26). Sem novidades dentro de campo, os holofotes ficaram fora das quatro linhas com novos reforços para ajudar o elenco durante a temporada. O preparador físico português Mário Monteiro retornou ao clube após a primeira passagem de sucesso em 2019 e terá ao seu lado o auxiliar Rui Quinta. Ambos mostraram empolgação.

"As expectativas são muito altas. Estamos nos preparando com muito afinco e empenho. É uma honra trabalhar com Rui Quinta (auxiliar), que foi meu colega de curso em 1996. Sou muito grato ao Flamengo por toda essa estrutura que nós temos para trabalhar", disse o preparador físico.



Mário Monteiro foi o preparador físico do Flamengo em 2019. Ele trabalhou com Jorge Jesus durante duas décadas, mas desta vez deixou o treinador para retornar ao clube. Já Rui Quinta será o auxiliar de Mário e terá a oportunidade de trabalhar no Rubro-Negro pela primeira vez. Ele deseja seguir o mesmo passo do colega de profissão na primeira passagem e sonha com um ano cheio de conquistas.

"Mário é um amigo da vida e uma pessoa extraordinária. Ele tem sido importante na forma como temos nos integrado no clube. Não tinha tido o privilégio de trabalhar com esses jogadores. Eles tem um potencial enorme. Trabalhar com jogadores desse nível aumenta nossa ilusão de conquistar todos os títulos", afirmou Rui Quinta.

O Flamengo também trouxe novidades em outros departamentos. Os analistas de desempenho Fábio Oliveira e Paulo Gomes, também portugueses, chegaram empolgados com a oportunidade, exaltaram a estrutura do clube e sonham com uma temporada especial.

"As condições que temos aqui são ótimas para trabalho. Nossa missão é ajudar a conquistar títulos. Para isso vamos ajudar na parte tática. A qualidade do elenco é muito alta. Estamos aqui para ganhar e cabe a nós ajudar ao máximo para conquistarmos os títulos", destacou Fábio Oliveira.

"O primeiro impacto é que o Flamengo é gigante e temos uma grande estrutura. Temos conhecimento do departamento, que é de grande qualidade, e vamos contribuir para o desempenho do time dentro das quatro linhas. Chegamos para ajudar o Flamengo a ganhar títulos. Estou muito impressionado com as instalações e estrutura do Flamengo. Estamos preparados para o desafio", finalizou Paulo Gomes.