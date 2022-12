Gabigol conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Flamengo em 2022 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/12/2022 12:59

Ídolo e amado pelos torcedores do Flamengo, Gabigol não se abalou com a votação de jogadores do futebol brasileiro como o mais chato de 2022. Pelo contrário, o atacante ironizou o resultado nas redes sociais.

Gabigol postou um vídeo feito por sua equipe de mídias sociais com a música 'É Quente', da banda Charlie Brown Jr., que tem os verso "Falem bem, falem mal, mas falem de mim". Além disso, em outro momento da produção, há a inclusão do "título" de jogador mais chato do futebol brasileiro na lista de conquistas pelo Flamengo em 2022.



Campeão da Copa do Brasil e autor do gol do título da Libertadores, Gabigol encontrou essa forma de resposta à eleição de mais chato, em pesquisa divulgada pelo site 'Uol'. Nela, os jogadores votaram anonimamente e o atacante do Flamengo ficou com 28% dos votos, seguido por Felipe Melo, com 24%, e Deyverson, com 12%.