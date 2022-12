Zico - Daniel Castelo Branco / Divulgação

Rio - O treinador Tite encerrou com a eliminação nas quartas de finais da Copa do Mundo o trabalho de seis anos no comando da seleção brasileira. Um dos principais jogadores de todos os tempos e ídolo do Flamengo, Zico, analisou o período do comandante à frente da equipe pentacampeã. Apesar de elogios, o Galinho afirmou que a ausência de Gabigol na lista dos convocados para o Mundial do Catar foi um erro grave de Tite.

"Tirando Copa do Mundo o trabalho foi excelente. Só faltou a Copa do Mundo. Me desculpe mas eu acho que […] dois jogadores que não podiam ficar de fora da Seleção: Gabigol e Dudu do Palmeiras. Pelo fator decisivo. Pelo fator ‘importância deles nas finais de competições’. Isso conta muito. Você passar por aquele momento ali de jogo decisivo. Isso forma um atleta. E o cara é artilheiro há quatro, cinco anos do Brasil nas principais competições, você não pode deixar de fora", afirmou em entrevista ao canal "De Sola".

O Flamengo teve dois representantes no elenco que disputou o Mundial do Catar: Everton Ribeiro e Pedro. Os dois tiveram oportunidades. O centroavante esteve em campo, inclusive, na eliminação para a Croácia e converteu sua cobrança de pênalti.