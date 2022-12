Gerson vem tendo problemas de relacionamento com treinador - Divulgação / Olympique

Publicado 28/12/2022 14:00

Rio - A possibilidade do Flamengo trazer de volta o meia Gerson aumentou. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, a distância dos valores pedido pelos franceses e quanto o clube carioca deseja pagar reduziu bastante. Com isso, a negociação entre as partes voltou a esquentar.

Em julho de 2021, Gerson foi vendido ao Olympique de Marselha por 20,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 123,41 milhões). O jogador se destacou na primeira temporada pelo clube francês, mas perdeu espaço com a chegada do treinador croata Igor Tudor.

Inicialmente, o Olympique de Marselha tinha o interesse de receber o mesmo valor investido na contratação do brasileiro, porém, a pedida acabou diminuindo. Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou ao Flamengo em 2019, após passar por Roma e Fiorentina, ambas da Itália.

Ele foi peça fundamental nos títulos conquistados pelo Flamengo nas temporada de 2019 e 2020, em especial dois Brasileiros e uma Libertadores. Posteriormente acabou negociado com o clube francês.