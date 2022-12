Carlos Alberto participou da 18ª edição do Jogo das Estrelas, no Maracanã - Marcos Porto/Agencia O Dia

Carlos Alberto participou da 18ª edição do Jogo das Estrelas, no MaracanãMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 29/12/2022 12:40

O Jogo das Estrelas é para ser uma pelada beneficente, mas Carlos Alberto está levando a sério. Após levar um drible por entre as pernas de Arrascaeta, do Flamengo, e ver o lance viralizar nas redes sociais, o ex-jogador e atualmente comentarista atacou o uruguaio em um comentário no Twitter.



"Quero ver ganhar Mundial e Liga dos Campeões. E caneta, pra mim, na favela, só vale quando completa", escreveu Carlos Alberto, que já declarou em outro momento que foi melhor do que o camisa 14 do Flamengo.

Certo dia, o Carlos Alberto falou que jogava mais que o Arrascaeta. Hoje o gringo foi lá e…



@sportv pic.twitter.com/hfW861VdHD — Cenas Lamentáveis (@CLamentaveis) December 29, 2022

Em meio à toda a repercussão do lance, Arrascaeta brincou, também nas redes sociais, nesta quinta-feira (29), ao postar:



"Linda manhã. Vamos treinar um pouquinho porque ontem deu o que falar".



Linda mañana, bora treinar um pouquinho que ontem deu que falar pic.twitter.com/6DtTCpscWc — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) December 29, 2022

Gabigol compartilhou a postagem do companheiro e apenas colocou emojis de gargalhadas. Na quarta-feira, após o drible, João Gomes já havia postado um comentário sobre o lance e com o mesmo emoji.



Torcedores do Flamengo não perdoaram nas redes sociais e também brincaram sobre o drible.

Como é boa essa imagem!

Até o Klaus dando risada KKKKK

Achei foi pouco. @calberto_oficial@GiorgiandeA pic.twitter.com/9BGTDFkduP — Jackson Felisberto (@JacksonFelisbe1) December 29, 2022

Toda forma de humilhação ao cazalberto merece sempre ser exaltada.

Te amo @GiorgiandeA pic.twitter.com/THXVQLw8Gm — jã (@JeanGordan) December 29, 2022

A 18ª edição do Jogo das Estrelas, no Maracanã, foi mais uma vez organizada por Zico. O evento contou com nomes como Carlos Germano, Gabriel, Léo Moura, Gilberto, Zé Roberto, Juan, Lugano, Mozer, Aldair, Mauro Galvão, Ronaldo Angelim, Dedé, Fernando, Júnior, Andrade, Adílio, Luisinho Quintanilha, Carlos Alberto Santos, Magrão, Mauro Silva, Richarlyson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego Ribas, Petkovic, Ramon, Tita, Lúcio Flávio, Nunes, Jardel, Dodô, Grafite, Hernane Brocador, Bruno Mendes, Sávio, Zé Roberto, Alex Dias, Jeffinho, Marcos Paulo e Endrick.