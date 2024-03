Erick Pulgar em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/03/2024 19:42

Rio - O técnico Tite se aproximou de ter o elenco do Flamengo 100% à sua disposição. Nesta quinta-feira (14), o volante chileno Pulgar e o lateral Ayrton Lucas treinaram normalmente com o grupo, assim como Wesley e Victor Hugo, e aumentam as opções do comandante para a sequência do Campeonato Carioca.

Os quatro jogadores estavam fazendo trabalhos de transição física sob acompanhamento e foram reintegrados aos trabalhos com o restante do grupo no Ninho do Urubu. Antes da atividade com Tite, o elenco treinou na academia. As informações são do "ge".

Ausência nos últimos compromissos por conta de uma lesão muscular, o atacante Gabigol participou normalmente do treino mais uma vez e deve ser relacionado para o clássico com o Fluminense. O jogo de volta pela semifinal será neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Quem segue fora é Gerson, ainda em recuperação após um procedimento cirúrgico de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter, no rim esquerdo. O volante tirará os pontos na sexta-feira e o dreno no próximo dia 22.

No jogo de ida pela semifinal, o Flamengo venceu o Fluminense pelo placar de 2 a 0 e pode até perder por dois gols de diferença que, mesmo assim, ficará com a vaga na decisão do Estadual.