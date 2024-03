Iago brilhou na vitória do Flamengo sobre o Rosario Central - Divulgação/@LibertadoresU20

Publicado 14/03/2024 20:28 | Atualizado 14/03/2024 20:35

Uruguai - O Flamengo está classificado para a final da Libertadores sub-20 de 2024. A conquista da vaga veio com a vitória sobre o Rosario Central por 2 a 1 no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, pelo jogo único da semifinal da competição. Lorenzo Moscoloni abriu o placar para os argentinos, mas Iago (2) garantiu a virada rubro-negra.

Vale ressaltar que o Flamengo é a única equipe com 100% de aproveitamento nesta Libertadores sub-20. O Fla venceu os três jogos da fase de grupos e, agora, o compromisso da semifinal.



Na grande decisão, o Rubro-Negro enfrentará o Boca Juniors. Mais cedo, o time de Buenos Aires venceu o Aucas por 2 a 1.

A final está marcada para acontecer no próximo domingo, às 15h (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño. O Boca Juniors é o atual campeão da Libertadores sub-20. Já o Flamengo vai em busca do título inédito.