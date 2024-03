Gerson em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/03/2024 11:30

Rio - Afastado do time do Flamengo há quase um mês, o volante Gerson dará passos importantes nos próximos dias para se recuperar da cirurgia à qual foi submetido. De acordo com o "ge", a expectativa é que ele tire os pontos nesta sexta-feira (15) e o dreno no dia 22.

Feito isso, a próxima etapa da recuperação de Gerson será o retorno aos exercícios de forma gradual, com atividades leves. A projeção do Flamengo é que demore pelo menos um mês para que ele readquira a forma física e não tenha mais dores por conta do procedimento.

Apesar do otimismo, o Flamengo evita trabalhar com uma data exata para o retorno de Gerson. O planejamento é que ele esteja à disposição de Tite entre o fim de abril e o início de maio.

Gerson não entra em campo desde o dia 15 de fevereiro, quando atuou na vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Bangu, pelo Carioca. Três dias depois, foi internado e diagnosticado com hidronefrose (dilatação do rim). No dia 1º de março, foi submetido à uma pieloplastia para correção de estenose congênita.