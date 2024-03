Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta representarão o Uruguai na próxima Data Fifa - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/03/2024 16:10

Rio - Após conquistar a classificação para a final do Campeonato Carioca, os uruguaios do Flamengo viajarão na noite deste domingo para representarem seu país na Data Fifa em amistosos contra a seleção basca de futebol e a Costa do Marfim, nos próximos dias 23 e 26. Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinã estiveram em campo no empate sem gols do Rubro-Negro com o Fluminense , no último sábado.