O goleiro Rossi ainda não levou gol com a camisa do Flamengo em 2024 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/03/2024 19:40

Rio - O goleiro Rossi ganhou uma homenagem e aplausos na noite do último sábado, 16, após quebrar um recorde histórico no Flamengo. No empate em 0 a 0 com o Fluminense , o argentino se tornou o atleta do Fla com a maior sequência de minutos sem levar um gol sequer em partidas oficiais do time.

No vestiário do Maracanã, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fez um discurso para exaltar o goleiro e parabenizá-lo pelo feito. Na sequência, toda a delegação rubro-negra aplaudiu Rossi.



Após a classificação para a final do @Cariocao, o goleiro Rossi foi cumprimentado pelos atletas, comissão e dirigentes. Coube ao vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o discurso em homenagem ao recorde batido pelo camisa 1. #CRF pic.twitter.com/q0awfe5MUJ — Flamengo (@Flamengo) March 17, 2024

"A gente sabe que o esporte é coletivo, mas não posso deixar de fazer um agradecimento e dar os parabéns ao Rossi. Desde 1912, quando começou o futebol do Flamengo, o Flamengo não tem uma sequência de um goleiro com esse recorde. Você bateu o recorde do Cantarele, você bateu o recorde do Flamengo. Eu sou prova do que você fez para estar aqui", disse Braz.

"Assinou um pré-contrato com o Flamengo, jogando no Boca Juniors, dentro da Argentina. Se tem um cara que quis estar aqui, em final de contrato, poderia ter ido para vários lugares... Você é merecedor do que você fez, da posição que tomou. É um agradecimento em nome do presidente Landim e de todo mundo aqui. Você é merecedor para cara*** desses números. E agora que esses números se transformem em títulos, que é o que vale para todos nós", concluiu.

A marca foi quebrada na casa dos 40 minutos do segundo tempo, quando Rossi chegou a 960 minutos sem ser vazado. Ele ultrapassou Cantarele, que ficou 959 entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979 sem sofrer gols.