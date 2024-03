Lance do jogo entre Flamengo e Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/03/2024 23:03 | Atualizado 17/03/2024 13:41

Rio - O Flamengo é o primeiro time classificado para a decisão do Campeonato Carioca 2024. Isso porque empatou com o Fluminense em 0 a 0 no Maracanã, na noite deste sábado, 16, pelo jogo da volta da semifinal da competição. Na ida, o Rubro-Negro venceu o Tricolor por 2 a 0. Assim, poderia perder por até dois gols de diferença para avançar no Estadual.

Na decisão, a equipe do técnico Tite enfrentará quem levar a melhor no confronto entre Nova Iguaçu e Vasco. Esta partida acontecerá domingo, às 16h, no Maracanã.

Na ida, Vasco e Nova Iguaçu ficaram no 1 a 1. O time da Baixada tem a vantagem do empate, já que foi melhor colocado na Taça Guanabara. Os jogos da final do Campeonato Carioca estão previstos para os dias 31 de março e 7 de abril.



O JOGO

As duas equipes promoveram um bom primeiro tempo no Maracanã. O Fluminense, que precisava da vitória por três gols de diferença, teve mais volume ofensivo e conseguiu se sobressair no início e na reta final da etapa inicial. No entanto, faltou transformar as boas chegadas que teve em finalizações na direção da meta defendida por Rossi, que não precisou trabalhar.

O Flamengo, por sua vez, mostrou a organização que o torcedor já se acostumou a ver com Tite e também conseguiu levar perigo no setor ofensivo. A melhor delas veio numa transição rápida, aos 32 minutos, que terminou com gol de Pedro. O árbitro, porém, foi chamado ao monitor do VAR e anulou o lance porque viu uma falta na origem da jogada.

No retorno do intervalo, as duas equipes voltaram com tudo e tiveram chances claras de gol em menos de dez minutos. Pelo lado tricolor, Renato Augusto teve espaço no meio para finalizar e acertou o travessão do Fla. Na sequência, o Rubro-Negro respondeu com Arrascaeta. O uruguaio teve uma grande oportunidade dentro da área, mas demorou a finalizar. A marcação chegou, e o chute saiu mascado, ficando fácil para Fábio defender.

Passado esse bom momento, o restante do jogo ficou mais calmo e, consequentemente, à feição do Flamengo. A equipe de Tite soube administrar a partida e cedeu somente uma outra boa chance ao Flu.

Apesar dos desfalques, Diniz tentou fazer alterações para deixar o time ainda mais ofensiva. O Tricolor, inclusive, terminou a partida sem nenhum zagueiro dentro de campo. Isso, contudo, não surtiu efeito, e o Fluminense deu adeus ao Estadual 2024.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fluminense



Data e Hora: 16/03/2024, às 21h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Cartões amarelos: Rossi, Luiz Araújo e De La Cruz (FLA) / Keno, Diniz, Marquinhos, Lima, André, Martinelli e Lucumí (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña, 17'/2ºT); Erick Pulgar (Igor Jesus, 22/2'ºT), De la Cruz (Allan, 34'/2ºT) e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro (Victor Hugo, 34'/2ºT).



FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Marquinhos (Lucumí 25'/2ºT), Manoel (Alexsander, 25'/2ºT), Martinelli e Marcelo (Diogo Barbosa, 32'/2ºT); André, Lima e Renato Augusto (Lelê, 17'/2ºT); Jhon Arias, Keno (Terans, 32'/2ºT) e John Kennedy.