José Aldo fará luta de despedida do MMA no UFC RioZuffa/LLC/UFC

Publicado 17/03/2024 17:27 | Atualizado 17/03/2024 19:44

Rio - Após anuncia o fim de sua carreira como lutador profissional, José Aldo fara sua despedida com apoio de seus torcedores. O brasileiro tem uma luta marcada para o dia 4/5, no Rio de Janeiro, pelo UFC 301, contra o estadunidense Jonathan Martinez, nome em ascensão dos pesos-galos.

Aos 37 anos e considerado um dos grandes nomes da categoria na história, José Aldo ainda tem uma luta pendente em seu contrato com a organização. Seu último adversário, que tem 13 aparições no UFC, vem de seis vitórias consecutivas e tem um cartel de 19 vitórias e quatro derrotas na carreira. As informações são do "Combate".

O brasileiro não brilha no MMA desde agosto de 2022, quando anunciou a aposentadoria após perder para Merab Dvalishvili. Desde então, ele buscou novos caminhos no boxe, com três apresentações. Foram duas vitórias, sobre Emmanuel Zambrano e Esteban Espíndola, e uma derrota para Jeremy Stephens.

José Aldo irá encerrar a trajetória nos octógonos com nome marcado o Hall da Fama do UFC. Ao todo, o brasileiro tem um cartel de 31 vitórias e oito derrotas no MMA.