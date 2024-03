Brasil perdeu para a Espanha e ficou fora dos Jogos Olímpicos de Paris - Divulgação/CBHb

Publicado 17/03/2024 17:05 | Atualizado 17/03/2024 17:27

Fim da linha para a seleção brasileira masculina de handebol. Neste domingo (17), em Granollers, na Espanha, o Brasil precisava de uma vitória para se classificar para Paris 2024, mas foi derrotado pelos donos da casa pelo placar de 28 a 26 e ficou sem a vaga nos Jogos Olímpicos deste ano.

Com o resultado, a chave teve como classificados para o torneio Espanha e Eslovênia - esta, que venceu o Brasil na estreia da competição. Apenas dois passavam por grupo. O Bahrein, que perdeu para o Brasil na segunda rodada, também ficou fora.

A seleção brasileira encontrou dificuldades no sistema defensivo na primeira etapa, viu o ataque funcionar bem contra os favoritos do grupo, e foi para o intervalo com o placar de 14 a 14 em jogo equilibrado e de bom nível técnico.

Já no recomeço da partida, os espanhóis foram para cima e conseguiram abrir vantagem, obrigando o Brasil a um aumento de volume ofensivo. Na reta final, a Seleção chegou a empatar e equilibrar novamente, mas, quando levou o 27 a 26 e pediu tempo, voltou para a quadra e falhou no ataque. A Espanha anotou o último gol da partida e ficou com a vaga olímpica.