Lance do jogo entre Nova Iguaçu e Vasco - Felipe Duest/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo

Publicado 17/03/2024 18:06

Rio - O Vasco não foi páreo para Nova Iguaçu, sensação do futebol carioca em 2024, e deu adeus ao Estadual. A equipe do técnico Ramón Díaz caiu na competição porque perdeu por 1 a 0 no Maracanã, na tarde deste domingo, 17, pelo jogo da volta da semifinal. Bill fez o único gol do dia. O Orgulho da Baixada poderia até empatar para avançar à decisão, já que terminou a Taça Guanabara acima do Cruz-Maltino.



O adversário do Nova Iguaçu na grande final será o Flamengo, que eliminou o Fluminense no último sábado . As duas partidas estão previstas para os dias 31 de março e 7 de abril. Será a primeira decisão de Campeonato Carioca da história do clube da Baixada.

Bill comemora gol marcado em Nova Iguaçu x Vasco Jorge Rodrigues/Agif/Estadão Conteúdo

O JOGO

Apesar do forte calor no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Vasco promoveram um primeiro tempo de muita movimentação no Maracanã. O Cruz-Maltino começou com mais volume, mas não conseguiu manter o nível do início durante todo o primeiro tempo. Com o decorrer da partida, o time de Ramón criou menos e mostrou alguns problemas em tomadas de decisão e em passes.

Por outro lado, a melhor chance que teve veio aos 28 minutos. Na ocasião, Galdames descolou um forte chute de dentro da área, o que obrigou o goleiro Fabrício fazer grande defesa.

Já o Nova Iguaçu mostrou mais uma vez por que é a sensação do Campeonato Carioca. O Orgulho da Baixada cresceu no decorrer do primeiro tempo e criou boas chances para balançar as redes. No entanto, faltou calibrar o pé para acertar a meta defendida por Léo Jardim.

Na etapa complementar, o Vasco voltou com tudo e mandou uma verdadeira blitz nos primeiros cinco minutos. O momento foi bom, mas rápido. Passado esse momento, o Cruz-Maltino caiu de produção, e o Nova Iguaçu cresceu.

Melhor em campo, o Orgulho da Baixada abriu o placar aos 30 minutos. Numa transição rápida para o ataque, o goleiro Fabrício achou um ótimo passe com as mãos para Yago. Já no campo de ataque, ele acionou Carlinhos. O centroavante, por sua vez, foi solidário e tocou para Bill, que passou livre pelo lado esquerdo. Dentro da área e cara a cara com Léo Jardim, o camisa 10 não desperdiçou. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Com a necessidade de fazer dois gols, o Vasco se lançou ao ataque para correr atrás do prejuízo. Apesar do esforço, o Gigante da Colina não viveu uma tarde inspirada e se despediu do Estadual.

Bill, do Nova Iguaçu, comemora gol da vitória sobre o Vasco Marcelo de Jesus/Estadão Conteúdo

FICHA TÉCNICA

Nova Iguaçu x Vasco



Data e Hora: 17/03/2024, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Cartões amarelos: Xandinho, Carlinhos e Sidney (NIG) / Payet, Rossi, Medel e Paulo Henrique (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Bill (1-0) (30'/2ºT)

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Fabrício; Yan, Gabriel Pinheiro, Sergio Raphael e Maicon; Igor Fraga (Ronald, 41'/2ºT), Albert e Bill (Sidney, 41'/2ºT); Xandinho (Maxsuell Alegria, 35'/2ºT), Yago (João Victor, 35'/2ºT) e Carlinhos.

VASCO (Técnico: Ramón Díaz)

Léo Jardim; Rojas (Paulo Henrique, 10'/2ºT), João Victor, Léo e Lucas Piton; Medel (Zé Gabriel, 31/'ºT), Praxedes (Sforza, 24'/2ºT), Galdames (David, 10'/2ºT) e Payet; Adson (Clayton, 31'/2ºT) e Vegetti.