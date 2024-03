Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Ramón DíazLeandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 17/03/2024 15:08

Rio - O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu às 16h, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, e Ramón Díaz escalou o time titular com algumas mudanças. O treinador abriu mão do esquema com três zagueiros, e colocou Medel como volante, sua posição de origem. Além disso, Rojas, Praxedes e Adson ganharam oportunidade no time titular.

Dessa forma, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Rojas, João Victor, Léo e Lucas Piton; Medel, Praxedes, Galdames e Payet; Adson e Vegetti.

Na ida, o Cruz-Maltino empatou em 1 a 1 com a equipe da Baixada Fluminense. Assim, precisa vencer o duelo para avançar à final do Campeonato Carioca. Em caso de novo empate, o Nova Iguaçu passa de fase por ter feito melhor campanha na Taça Guanabara.